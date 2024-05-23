Gaziantep'te refüje çarpıp kaldırıma çıkan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Servet Aytekin idaresindeki 27 ATR 193 plakalı minibüs, İpekyolu'ndaki Erikçe Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp orta refüje çarptı.
Ardından kaldırıma çıkarak durabilen minibüsten dışarı savrulan Aytekin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aytekin'in cenazesi, polisin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Minibüs Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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