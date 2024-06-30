Gaziantep'te minibüs ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te minibüs ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep\'te minibüs ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Sırasöğüt Mahallesi'nde meydana gelen kazada minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Döne Turgut hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Turgut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.06.2024 17:16
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GAZİANTEP'te minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Döne Turgut (48) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sırasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 42 AFY 342 plakalı minibüs ile 27 ZC 849 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde otomobil içerisinde bulunan Döne Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Döne Turgut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırılırken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te minibüs ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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