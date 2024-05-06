Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı

Gaziantep\'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsle beton mikseri çarpıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

06.05.2024 14:03
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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