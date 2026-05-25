Gaziantep\'te mobilya fabrikası yangını söndürüldü

Gaziantep'te mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Şehitkamil ilçesinde 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 33 araç ve 72 personelle yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı.
Yangını tamamen söndüren ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
