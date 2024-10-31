Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
M.Ö (73) idaresindeki 01 BEK 23 plakalı motosikletle, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet Ulus Caddesinde çarpıştı.
Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı M.Ö, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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