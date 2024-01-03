Gaziantep\'te motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Nurdağı-Gaziantep kara yolunda F.A. yönetimindeki 27 ART 462 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
F.A, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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