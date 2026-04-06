Gaziantep'te Mukaddes Emanetler Sergisi Açıldı

06.04.2026 19:59
Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mukaddes Emanetler Sergisi', Gaziantep'te büyük ilgi gördü. 19 Nisan'ya kadar ziyaret edilebilecek sergide, Peygamber Efendimiz'e ait yaklaşık 100 mukaddes emanet sergileniyor.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği 'Mukaddes Emanetler Sergisi', Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde açıldı. 19 Nisan'a kadar sürecek olan sergi, ilk gününde büyük ilgi gördü ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlatıldı. Sergide, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ait hatıraları yaşatan ve İslam dünyası için önem taşıyan yaklaşık 100 mukaddes emanet, vatandaşların ziyaretine sunuldu. Sergi, 15 gün boyunca 10.00 ile 22.00 saatlerinde açık kalacak.

Serginin açılışında konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, serginin Peygamber Efendimiz'e olan bağlılığı göstermek için düzenlendiğini belirterek, 'Peygamberimize ait her şey bizim için çok kıymetli' dedi. Tahmazoğlu, serginin Gaziantep halkına davet olduğunu vurguladı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber de, kutsal emanetlerin önemine değinerek, 'Kutsal emanetler bizim için çok önemlidir' ifadelerini kullandı. Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök ise, serginin Gaziantepliler tarafından sevildiğini ve Şahinbey Millet Camii'nin örnek bir cami olduğunu söyledi.

