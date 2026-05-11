Gaziantep'te Okul Güvenliği Protokolü

11.05.2026 17:18
Gaziantep'te okul güvenliği için protokol imzalanacak, ayrıca panoramik dönme dolap projesi gündemde.

Gaziantep'te okul güvenliğini artırmak amacıyla "Güvenli Okullar Huzurlu Şehirler İş Birliği Protokolü" imzalanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinde görüşülen ve Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanması öngörülen protokol, oy birliğiyle ilgili komisyona sevk edildi.

Protokolle öğrencilerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan mecliste, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda 63 metre yüksekliğinde panoramik dönme dolap yapılmasına yönelik proje de gündeme alındı. Projenin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, okul güvenliğine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılacağını, dönme dolap projesiyle de kentin turizmine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: AA

