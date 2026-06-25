Gaziantep'te Okulun Elektriği Güneşten - Son Dakika
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Gaziantep'te Okulun Elektriği Güneşten

Gaziantep\'te Okulun Elektriği Güneşten
25.06.2026 13:47
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İslahiye'deki Cemil Meriç Kız Meslek Lisesi, güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ek binalarının elektrik ihtiyacı, bahçeye kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde karşılanıyor.

Okulun döner sermaye gelirleriyle geçen yıl kurulan GES sayesinde okul binası, yemekhane ve pansiyonun elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Okul Müdürü Zeyyat Barut, yaptığı açıklamada, 2022 yılında kurdukları döner sermaye işletmesinden elde edilen gelirlerle projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Devlete ek yük oluşturmadan yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarını ifade eden Barut, "Döner sermaye işletmemizden elde ettiğimiz gelirle, 2025 yılında kurulu gücü 83,3 kilovat olan güneş enerji santralini kurduk. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Buradaki üç binamızın, okul, yemekhane ve pansiyonumuzun elektrik ihtiyacını bu panellerden karşılıyoruz." dedi.

Sistemin ekonomik açıdan da önemli katkı sağladığını vurgulayan Barut, "Gerçekten çok karlı bir yatırım oldu. Devlete yük olmamak adına güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bir yıl içerisinde kendisini amorti edeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Okulun Elektriği Güneşten - Son Dakika

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