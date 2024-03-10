Gaziantep\'te Olten Filarmoni Orkestrası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde sahne aldı

Gaziantep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Olten Filarmoni Orkestrası" sahne aldı.
TMMOB Mimar Odaları Birliği Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 17 kadından oluşan orkestranın sevilen parçalarını seslendirdiği etkinlikten elde edilen gelirler, depremzede kadılara bağışlanacak.
Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezindeki organizasyona katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile TMMOB Mimar Odaları Birliği Gaziantep Şubesi Başkanı Mustafa Büyükuncu orkestra üyeleriyle Antep türküsünü seslendirdi.
Şahin, Gaziantep'in kültürüyle, sanatıyla, sanatçısıyla ve kadınıyla yükselen bir kent olduğunu belirtti.
Büyükuncu da şehrin yapı, imar ve yaşam alanlarını oluşturması misyonumuzun yanı sıra kentimizin sosyal ve kültürel hayatın inşasında da üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti.???????
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