Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık meşelik alan zarar gördü.
Bademli Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Emirtepe Gözetleme Kulesi'nden yapılan ihbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, belediyeye ait 2 su ikmal aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında söndürüldü.
Yaklaşık 1 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?