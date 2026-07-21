Gaziantep\'te Orman Yangınlarına Karşı Temizlik Çalışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangını riskine karşı ormanlık alanlarda temizlik ve risk azaltma çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeliyle işbirliği içinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlarda temizlik çalışması yürüttü.

Ekipler, Burç Ormanı'nda yapılan çalışmalara 70 personel ve 5 araçla katılırken, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı da 50 personelle destek sağladı.

Ekipler, ormanlık alanlarda yangının yayılmasına neden olabilecek kozalak, çam pürü, cam şişe, teneke kutu, plastik şişe ve diğer yanıcı atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.