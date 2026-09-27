Gaziantep\'te otobüs otomobille çarpıştı, 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Gaziantep'te otobüs otomobille çarpıştı, 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayda yaralı sayısı ise 16'ya yükseldi.
CENAZELER ADLİ TIP'A KALDIRILDI
Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yaralı sayısı ise 16'ya yükseldi.
Kaynak: DHA
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