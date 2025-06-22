Gaziantep'te Otobüs Şoförüne Silahlı Saldırı

Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün silahlı saldırıya uğraması, araç kamerasıyla kaydedildi.
İddiaya göre, özel halk otobüsü şoförü Osman Keyf (65), yol verme nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan Keyf, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Otobüsün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin otomobiliyle otobüse yanaştığı, bir süre tartıştıktan sonra şoföre tabancayla ateş ettiği görülüyor.
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