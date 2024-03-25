Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Gaziantep\'te otomobiller çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Z. ve Recep T. yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Kazada, sürücü Recep T. ile araçlardaki Ramazan T, Tevfik K, Meryem K, Tuğçe T. yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Nurdağı İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

25.03.2024 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ahmet Z. idaresindeki 27 AUG 427 plakalı otomobil ile Recep T. yönetimindeki 46 AHN 422 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep karayolu Kömürler Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü Recep T. ile araçlardaki Ramazan T, Tevfik K, Meryem K, Tuğçe T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Nurdağı İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Nurdağı, Acil Durum, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti Milletvekili: Gazze'de insanlar yiyecek ve temiz su eksikliğinden de ölüyor
    23:23 AK Parti Milletvekili: Gazze'de insanlar yiyecek ve temiz su eksikliğinden de ölüyor

    AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Gazze'de insanların sadece bomba ve kurşunlardan değil, yiyecek ve temiz su eksikliğinden, hastanelerin elektriği ve ilacı olmamasından dolayı da öldüğünü belirtti. Özboyacı, uluslararası toplumun İsrail rejiminin sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkamadığını ve bu durumun ortak vicdanda yaralar açtığını ifade etti.

  • Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir: Belediyecilik işi sevgiyle yapılmalı
    23:16 Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir: Belediyecilik işi sevgiyle yapılmalı

    Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, belediyecilik işinin sevmeden yapılamayacağını belirtti. Demir, vatandaşların memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

  • Türk Kızılay, Islamabad'da 200 yetim çocuk için iftar programı düzenledi
    23:13 Türk Kızılay, Islamabad'da 200 yetim çocuk için iftar programı düzenledi

    Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ergest Limka, Islamabad'daki Anjuman Faizul İslam Yetimhanesi'nde 200 yetim çocuğa özel bir iftar yemeği programı düzenlediklerini belirtti. Bu etkinlik, Dünya Yetimler Günü'nü kutlamak ve çocukları yalnız bırakmamak amacıyla gerçekleştirildi. Türk Kızılay, çocukların mutluluğunu görmekten büyük bir mutluluk ve huzur duyduklarını ifade etti.

  • Alanya'da Kadın, Balkondan Atlayarak Hayatını Kaybetti
    23:08 Alanya'da Kadın, Balkondan Atlayarak Hayatını Kaybetti

    Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Sehan K., bunalıma girerek evinin 8. katındaki balkondan kendini aşağıya attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Malazgirt'e ziyaret gerçekleştirecek
    23:06 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Malazgirt'e ziyaret gerçekleştirecek

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için yarın saat 13.00'te Malazgirt ilçesine gelecek. AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, salı günü (yarın) saat 13.00'te Malazgirt Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret edecektir. Tüm Malazgirtli hemşehrilerimiz davetlidir' denildi. - MUŞ


21:51 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar eden kişinin son anları güvenlik kamerasında Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar eden kişinin son anları güvenlik kamerasında
21:23 SGK’dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
21:04 Moskova’daki saldırıda onlarca kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov’a ödül verildi Moskova'daki saldırıda onlarca kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov'a ödül verildi
20:21 Karabük Üniversitesi’nden HIV ve HPV iddialarına yanıt: Tamamen asılsız ve uydurmadır Karabük Üniversitesi'nden HIV ve HPV iddialarına yanıt: Tamamen asılsız ve uydurmadır
18:49 Bakan Işıkhan’dan emeklilere özel indirim ve kampanya müjdesi Bakan Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya müjdesi
23:05 Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı
18:58 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti
18:47 İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi
18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 23:32:32. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement