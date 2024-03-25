Gaziantep\'te otomobiller çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ahmet Z. idaresindeki 27 AUG 427 plakalı otomobil ile Recep T. yönetimindeki 46 AHN 422 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep karayolu Kömürler Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücü Recep T. ile araçlardaki Ramazan T, Tevfik K, Meryem K, Tuğçe T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Nurdağı İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.
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