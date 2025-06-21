Gaziantep\'te Otomobil Tarlaya Devrildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde araziye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.Ö. (50) idaresindeki otomobil, Güllühöyük Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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