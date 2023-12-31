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Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Mehmet Koçak'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Koçak, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep\'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
31.12.2023 - 13:55,  Güncelleme: 13:55
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Koçak'a (74), plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Koçak'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Koçak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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