Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Gaziantep\'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG adına silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

16.04.2024 01:46
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/ YPG operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Suriye'de 2017-2018 yıllarında terör örgütü PKK/YPG adına silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A'nın Şehitkamil ilçesindeki adreste olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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