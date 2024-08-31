Gaziantep'te PKK/YPG propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/ YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandası yapanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda ekipler, silahlı terör örgütü yanlısı televizyon kanalından bölücü terör örgütü mensuplarının silahla atış yaptıkları esnadaki videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını tespit ettikleri H.K'yi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ikametine yapılan operasyonla yakaladı.
Adreste yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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