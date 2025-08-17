Gaziantep'te Rahvan At Yarışları'nda attan düşen kişi yaralandı

Gaziantep'te 5. Geleneksel Aktoprak Rahvan At Yarışları'nda attan düşen kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Aktoprak Rahvan At Yarışları'nın bu yıl 5'incisi düzenlendi.

Bu kapsamda yarışlara katılan eski AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, bindiği atın ayağının takılıp düşmesi sonucu sürüklendi.

Yaralanan Yılmaz, alanda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirlenen Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada atın ve Yılmaz'ın düşme anı görüntülendi.