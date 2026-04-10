Gaziantep'te rehin aldığı 3 kişiden birini yaralayan firari hükümlü operasyonla yakalandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te rehin aldığı 3 kişiden birini yaralayan firari hükümlü operasyonla yakalandı

10.04.2026 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Gaziantep'te rehin aldığı 3 kişiden birini ayağından yaralayan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 suç kaydı ile 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Latif U'yu (51) yakalamak için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün, Türktepe Mahallesi Nazlı Sokak'taki evde olduğunu tespit eden ekipler, Latif U'yu yakalamak isterken mukavemetle karşılaştı.

Evdeki kız arkadaşı G.B'yi (36) rehin alan ve ayağından yaralayan Latif U, mahalledeki başka bir ikamete girerek buradaki kişi ile iş yerindeki şahsı da rehin aldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlünün emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Valilik, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı

Gaziantep Valiliği, operasyona ilişkin görüntüleri paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Şahinbey ilçemizde uyuşturucu suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve çevresindeki farklı şahısları rehin alarak ekiplerimize silah kullanan şüpheli, adım adım takip edilerek yakalanmıştır."

Paylaşılan görüntülerde Latif U'nun farklı kişileri rehin alması ve polisin şüpheliyi yakalaması yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 00:12:15. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.