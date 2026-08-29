Gaziantep'te Restoran Yangını - Son Dakika
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Gaziantep'te Restoran Yangını

Gaziantep\'te Restoran Yangını
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Şahinbey'deki restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde yangın çıkan restoran kullanılamaz hale geldi.

Bey Mahallesi'ndeki bir restoranda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına 14 itfaiye aracı ve 30 personel müdahale etti. Soğutma çalışmaları sürerken restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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