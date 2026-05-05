Gaziantep'te sağanak ve fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralı

HASAR GÖREN 39 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Gaziantep'te sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle hasar oluşan kent merkezi ve ilçelerdeki 39 okulda eğitime 1 gün ara verildi. Gaziantep Valiliği sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ismi açıklanan okullar hariç diğer tüm okullarda eğitim-öğretimin devam ettiği belirtilerek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden aşağıda listesi bulunan okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir. Gelişmeler ile ilgili Kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır" denildi.

Nuray UZATMAZ/ GAZİANTEP, -