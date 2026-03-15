Gaziantep\'te Sağanak Yağış Zorluk Yarattı

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs duraklarına sığınırken bazıları da şemsiyeyle önlem aldı.

Kent merkezinden geçen Alleben Deresi'nde ise yer yer taşkınların oluştuğu gözlendi.