Gaziantep'te Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Alleben Deresi'nin debisi yükselirken, Masal Parkı'ndaki bazı ağaçlar devrildi.
