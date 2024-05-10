Gaziantep'te Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Gaziantep\'te Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Gaziantep'te İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi işbirliğinde 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte vücut analizi, beslenme, fiziksel aktivite, çölyak hastalığı ve el hijyeni konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca çocuklar dans etti ve oyunlar oynadı.

10.05.2024 11:41
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Gaziantep'te "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi işbirliğinde "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından açılan stantta vücut analizi, beden kütle indeksi hesaplaması ile yeterli ve dengeli beslenme, kahvaltının önemi, fiziksel aktivitenin yararları, çölyak hastalığı ve el hijyeni konularıyla ilgili bilgilendirici broşürler, şapka, bez çanta, sağlıklı beslenme temalı ders programı ve kitap ayracı dağıtıldı.

Etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde gönüllerince dans ederken, çeşitli oyunlar da oynandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin ve ilgili kurumların müdürleri, personelleri ve vatandaşların katıldığı etkinlik, yapılan bilgilendirmelerle tamamlandı.

Kaynak: AA

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