Olay, gece saatlerinde Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sami Günebakan'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla eve giren ekipler, Günebakan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sahte içki kullandığı için öldüğü öne sürülen Günebakan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Sahte İçki Nedeniyle Bir Kişi Ölü Bulundu - Son Dakika
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