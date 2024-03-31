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Gaziantep'te Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Seçim Sonuçları Açıklandı

Gaziantep\'te Seçim Sonuçları Açıklandı

Gaziantep'te yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 27,89'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,41 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.

31.03.2024 20:39  Güncelleme: 20:43
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31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 20.35 itibarıyla Gaziantep'te oyların yüzde 27,89'u sayıldı. Gaziantep'te yüzde 41,41 ile Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin birinci sırada bulunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 41,41, CHP yüzde 35,44, YRP yüzde 17,13, DEM Parti yüzde 3,5, İYİ Parti yüzde 1,95.

Gaziantep'te oy sayma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Fatma Şahin, Gaziantep, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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