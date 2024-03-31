Gaziantep\'te Seçim Sonuçları Açıklandı

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31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 20.35 itibarıyla Gaziantep'te oyların yüzde 27,89'u sayıldı. Gaziantep'te yüzde 41,41 ile Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin birinci sırada bulunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 41,41, CHP yüzde 35,44, YRP yüzde 17,13, DEM Parti yüzde 3,5, İYİ Parti yüzde 1,95.

Gaziantep'te oy sayma işlemleri devam ediyor.