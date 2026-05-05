Gaziantep'te Şiddetli Fırtına Felaketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Şiddetli Fırtına Felaketi

05.05.2026 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te sağanak ve dolu sonrası şiddetli fırtına evleri hasar gördü, vatandaşlar yardım istiyor.

'NE DIŞARI ÇIKABİLDİK NE İÇERİDE KALABİLDİK'

Gaziantep'te dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı ile fırtına nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar yaşananları anlattı.

Fırtınanın çok şiddetli olduğunu belirten Gül Berfin Öksüz, "Çok kötüydü. İlk defa burada böyle bir şey yaşadık. Çok şiddetti bir fırtına vardı. Hortum başladı hatta önünde bulunduğumuz duvar babamın üzerine yıkılacaktı. Evimizde bir hasar yok ama yan binalarda komşularda çok hasar var. Çatılarımızın hiçbiri yok. Camlar kırıldı. Balkonlar çöktü. Depremden daha kötüydü. Depremde sallandık ama dışarı çıkabildik. Bu felakette ne dışarı çıkabildik ne içeride kalabildik. Etraf çok kötüydü. Hava bir anda yeşil oluyordu kırmızı oluyordu. Taş sesleri geliyordu çatılardan. Çocuklar ağlıyordu" dedi.

'HAVA BİR ANDA GECE YARISI GİBİ OLDU'

Erdal Halis ise fırtınadan önce havanın bir anda gece yarısı gibi karardığını ifade ederek, arkadaşlarını uyarısı ile son anda eve sığındıklarını belirtti. Halis, "Dün birdenbire oldu. Havaya gece yarısı gibi bir karanlık çöktü. Arkadaş beni uyardı hortum geliyor diye. Ben kapıları nasıl kapattığımı bilemedim. Çatılardan uçan malzemeler bizim camlarımızı, balkonlarımızı paramparça etti. Umarım gerekenler yapılır. Çatılarımızda ciddi sıkıntı var. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

-Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Şiddetli Fırtına Felaketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:22:11. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Şiddetli Fırtına Felaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.