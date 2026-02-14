Gaziantep'te Şiddetli Yağış Duvarı Çöktürdü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, dün etkili olan sağanak nedeniyle mezarlığın istinat duvarı çöktü.

İlçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Gökçedere Mahallesi'nde bulunan mezarlığın istinat duvarı çöktü. Nurdağı Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoldaki yığınları temizlemek için çalışma başlattı.

Gökçedere Mahallesi Muhtarı Ümit Kaçakçı, ilçede etkili olan yağış nedeniyle mahallesindeki duvarın çöktüğünü ifade ederek, "Aşırı yağışlardan dolayı gece yarısı mezarlığımızın duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çevrede büyük bir korku oluşturan istinat duvarına ait yığınları ekipler kaldırıyor" dedi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)