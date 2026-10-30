Gaziantep\'te şoför Halit Katuk, hastaların mücadelesiyle 25 yıllık sigarayı bıraktı.

Gaziantep'te şoförlük yaptığı dönemde hastaları kanser taraması için sağlık kuruluşlarına götüren Halit Katuk, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların mücadelesinden etkilenerek 25 yıllık alışkanlığından vazgeçti.

Şahinbey Selma Adnan İnanıcı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yaklaşık 3 yıldır şoförlük yapan 46 yaşındaki Katuk, uzun yıllar kullandığı sigara nedeniyle nefes almakta, merdiven çıkmakta ve uyumakta güçlük çekiyordu.

Şoförlük yaptığı dönemde hastaları Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) götüren Katuk, bu süreçte sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarla kurduğu iletişimden etkilendi. Onların mücadelesini kendisi için de bir başlangıç noktası olarak gören Katuk, sigarayı bırakmaya karar verdi.

Merkezde görevli doktorla görüşerek ilaç tedavisine başlayan Katuk, yaklaşık 4 ay önce sigarayı bıraktı.

Katuk, AA muhabirine, sigarasız yaşamla birlikte günlük hayatında önemli değişiklikler yaşadığını söyledi.

Katuk, sigarayı bıraktıktan yaklaşık bir ay sonra olumlu etkileri hissetmeye başladığını belirterek, "Önceden birinci kata çıkarken zorlanıyordum. Bir aydan sonra nefesim kesilmeden çıkmaya başladım. Şimdi ikinci kata da rahat çıkıyorum. Sigara içenler bence bir an önce bıraksınlar. Çünkü hayat sigaradan sonra başlıyor, mutlaka farkını görecekler." dedi.

İlk zamanlar zorlandığını dile getiren Katuk, süreci şöyle anlattı:

"Buraya gelip giden hastaları gördüm, onları örnek alarak doktor hanımla görüşmek istedim. Sağ olsun yardımcı oldu, ilacı yazdı, ben de kullandım. Yaklaşık 4 aydır sigarayı bıraktım ama bende acayip değişiklikler oldu. Merdiven çıkarken nefesim kesilmiyor. Koşarken iyi koşuyorum, rahat nefes alıyorum, geceleri güzel uyuyorum."

"Sigarayı bırakmak her zaman mümkün"

Şahinbey Selma Adnan İnanıcı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Doktor Ayşenur Taştekin Ayvalı da sigaranın önlenebilir hastalıkların önemli nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Nikotin bağımlılığının tedavi edilebilir olduğuna dikkati çeken Ayvalı, merkezde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz destek sağlandığını ifade etti.

Merkezde kişilerin bağımlılık düzeylerinin değerlendirilerek kendilerine özel tedavi planları oluşturulduğunu aktaran Ayvalı, gerekli görülen durumlarda Sağlık Bakanlığınca ücretsiz sağlanan ilaç tedavisinden de yararlanıldığını kaydetti.

Ayvalı, sigaranın zararlarının ilerleyen yıllarda ortaya çıkabileceğini belirterek vatandaşları sigarayı bırakmak için destek almaya davet etti.