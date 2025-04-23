Gaziantep'te su tasarrufu sağlayan geçirimli beton sistemli park hizmete açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te su tasarrufu sağlayan geçirimli beton sistemli park hizmete açıldı

Gaziantep\'te su tasarrufu sağlayan geçirimli beton sistemli park hizmete açıldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çevre dostu uygulamalar kapsamında geçirimli beton sistemiyle inşa edilen Kuzeyşehir 23 Nisan Parkı'ı hizmete girdi.

23.04.2025 16:18
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çevre dostu uygulamalar kapsamında geçirimli beton sistemiyle inşa edilen Kuzeyşehir 23 Nisan Parkı'ı hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzeyşehir'de yapımı tamamlanan parkta, yağmur suyunun zeminden süzülerek toprağa geçmesini sağlayan geçirimli beton sistemi sayesinde su birikintilerinin önüne geçilmesi aynı zamanda suyun yer altı kaynaklarına karışması sağlanarak önemli ölçüde su tasarrufu elde edilmesi hedefleniyor.

Açılış töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Çeber, şunları kaydetti:

"Kuzeyşehir, bizim üzerinde en çok çalıştığımız bölgelerden bir tanesi. Çok kısa bir zamanda okuluyla, spor tesisleriyle, parklarıyla ve ihtiyaç duyduğu tüm unsurlarla her yönüyle tamamlanmış çok özel bir bölge olacak ve oluyor da. Kuzeyşehir neyi hak ediyorsa onu alacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kent için çok büyük hayalleri olduğunu ve bunları günden güne gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Çocukların geleceği için her zaman çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Bu park, herhangi bir park değil. Türkiye'de ilk defa asfaltta kullanılan malzeme, suyu çekiyor. Alttan drenaj ile kapalı sistemde yeniden dönüyor ve suyu yeniden kullanıyoruz. Niye lazım bu? Ocak ayında bir damla yağmur yağmadı. Küresel ısınma ve kuraklık hat safhada. Su, petrol kadar, doğalgaz kadar önemli. Kullanılan peyzajın hepsi az su istiyor. Hepsini özel çalıştık."

Programa, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimiyle parkın açılışı gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te su tasarrufu sağlayan geçirimli beton sistemli park hizmete açıldı - Son Dakika

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