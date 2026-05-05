Gaziantep'te Sulama Ücretlerine İndirim

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Ardıl Barajı'ndan yapılan tarımsal sulamada indirim gerçekleştirildi.

Araban Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinde, işletmeciliği belediye tarafından yürütülen ve tarımsal sulama faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, çiftçilerin ekonomik olarak desteklenmesi ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla Ardıl Barajı'ndan sağlanan suya ilişkin indirim yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Yeni fiyat tarifesine göre, suyun tonu buğday sulamasında 1 lira 30 kuruştan 1 lira 20 kuruşa, pamuk sulamasında 2 liradan 1 lira 80 kuruşa, sarımsak ve ikinci ürün sulamalarında ise 2,5 liradan 2 lira 25 kuruşa indirildi.