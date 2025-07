Gaziantep'te Sünnet Şöleni

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

Kentte bir düğün salonunda düzenlenen sünnet şöleninde, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Kemal Çeber, Müslüman ülkelerde erkek çocukları için askerlik ve sünnetin önemini vurguladı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise kurum olarak gelenekleri yaşatarak, hayırda yarışıp bereketi paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tunç, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ihtiyaç duyulan her an vakıf kültürü ve geleneğinin gerektirdiği şekilde iyilik ve takvada yarışan bir kimliğe sahip olduğunu belirterek, "Kurumumuz bu yarışta tüm vakıflarımızın ve insanlığın en güçlü destekçisidir. Bu tür etkinlikler her zaman geleneklerimizi yaşatmaya vesile olacak, hep birlikte dayanışmayı, yardımlaşmayı artıracaktır." dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin'in de katıldığı programda, çocuklara bisiklet hediye edildi.

Program, Vali Çeber ve protokol üyelerinin çocuklara altın takarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.