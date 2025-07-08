Gaziantep'te Sünnet Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Sünnet Şöleni

08.07.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 25 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi, bisiklet hediyeleri ve altın takıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

Kentte bir düğün salonunda düzenlenen sünnet şöleninde, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Kemal Çeber, Müslüman ülkelerde erkek çocukları için askerlik ve sünnetin önemini vurguladı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise kurum olarak gelenekleri yaşatarak, hayırda yarışıp bereketi paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tunç, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ihtiyaç duyulan her an vakıf kültürü ve geleneğinin gerektirdiği şekilde iyilik ve takvada yarışan bir kimliğe sahip olduğunu belirterek, "Kurumumuz bu yarışta tüm vakıflarımızın ve insanlığın en güçlü destekçisidir. Bu tür etkinlikler her zaman geleneklerimizi yaşatmaya vesile olacak, hep birlikte dayanışmayı, yardımlaşmayı artıracaktır." dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin'in de katıldığı programda, çocuklara bisiklet hediye edildi.

Program, Vali Çeber ve protokol üyelerinin çocuklara altın takarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, gaziantep, Sünnet, Güncel, Eğitim, Yaşam, Vakıf, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Sünnet Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de motosiklet sürücüsüne saldırı Yolun ortasında böyle darp ettiler İzmir'de motosiklet sürücüsüne saldırı! Yolun ortasında böyle darp ettiler
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe’ye istiyorum Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, trafik kazası geçirdi: 1 yaralı CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, trafik kazası geçirdi: 1 yaralı
Manavgat Belediyesi’ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği Kameralara böyle yansıdı Erikli sahilinde köpekbalığı paniği! Kameralara böyle yansıdı
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı

16:53
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
15:37
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
15:05
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
23:29
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması, tekme tokat kavgayla bitti
23:14
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler
İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler
23:05
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
22:23
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
22:19
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
22:13
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
21:55
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti
Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 17:39:42. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Sünnet Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.