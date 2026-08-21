Gaziantep\'te Tanker Yangını

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde tanker, seyir sırasında alev aldı. Çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Nurdağı-Bahçe kara yolunda sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen tanker, gece saatlerinde arka lastik kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek dorseyi ayırdıktan sonra yangın tüpüyle müdahale edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.