Gaziantep'te tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep\'te tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan bir işletmede tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda işletme ve çevresindeki araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

28.05.2024 17:51
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde sulama sistemleri ve tarım aletleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

8 itfaiye aracıyla yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle işletme ve çevresindeki 2 iş makinesi, 2 otomobil ve bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor.

Belediye Başkanı Ali Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisindeki bir işletmede meydana gelen ve ekiplerimizin kısa zamanda müdahale ettiği yangında herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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