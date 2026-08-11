Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Gaziantep'teki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören işçiler, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika
AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Sizin düşünceleriniz neler ?