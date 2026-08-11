Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın
Gaziantep'teki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
GAZİANTEP'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.?
3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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