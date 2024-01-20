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Gaziantep'te Terör Örgütü Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Terör Örgütü Şüphelisi Tutuklandı

Gaziantep'te, sınır hattında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüten U.C'yi yakaladı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Gaziantep\'te Terör Örgütü Şüphelisi Tutuklandı
20.01.2024 - 17:07,
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Gaziantep'te yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü şüphelisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında icra ettiği devriye sırasında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan ve Suriye'de 2020-2022 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.C'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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