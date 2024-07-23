Gaziantep'te TIR'a çarpan otomobilde 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te TIR'a çarpan otomobilde 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep\'te TIR\'a çarpan otomobilde 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen kazada, önünde ilerleyen bir TIR'a çarpan otomobilde bulunan İbrahim Dağ hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. İbrahim Dağ'ın cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

23.07.2024 13:38
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GAZİANTEP'te önünde ilerleyen TIR'a çarpan otomobildeki İbrahim Dağ hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet D.'nin kullandığı 34 SA 9309 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde ilerleyen sürücüsünün öğrenilemeyen 11 AA 643 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü ile içerisinde bulunan 6 kişiyi ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Dağ, hayatını kaybetti. Dağ'ın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te TIR'a çarpan otomobilde 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te TIR'a çarpan otomobilde 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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