Gaziantep'te TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Nurdağı'nda TIR'ların çarpışması sonucu 64 yaşındaki sürücü Ziya Öztekin hayatını kaybetti.

16.09.2024 22:09
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü Ziya Öztekin (64) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ziya Öztekin yönetimindeki 02 AEC 855 plakalı TIR, önünde ilerleyen İsa C. (51) idaresindeki 68 AK 468 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri TIR sürücüsü Ziya Öztekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren Öztekin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası diğer TIR sürücüsü İsa C. ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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