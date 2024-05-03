Gaziantep\'te tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sulumağara Mahallesi Madenocağı yolunda M.A. E. (28) idaresindeki 31 ANF 779 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Y'ye (55) çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.