Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İ.H.D. idaresindeki 06 AAF 453 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı Hisar Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ç. (52) ve S.Ç'ye (85) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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