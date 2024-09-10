Gaziantep'te Trafik Levhaları Hırsızı Yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde trafik yön levhalarını çaldığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İslahiye ilçesinde devriye faaliyeti esnasında Tandır-Huzurlu yaylası yolunda bulunan trafik yön levhalarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerinden sökülerek alındığını tespit etti.

Olay ile ilgili yapılan araştırmada levhaların O.Ç. tarafından çalınıp hayvan ağılında gizlediği belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 35 trafik yön levhası, 9 trafik levhası montaj demiri,

kaynak makinesi, taşlama makinesi ile plakasız ve tescilsiz motosiklet ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.