Gaziantep'te tramvayda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te tramvayda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Gaziantep\'te tramvayda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Kent merkezinde Gar durağı ile Karataş hattında çalışan tramvayın üst kısmına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaşanan olaylar nedeniyle tramvay hattında kısa süreli aksama yaşandı.

06.05.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te tramvayda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Kent merkezinde Gar durağı ile Karataş hattında çalışan ve Valilik durağında duran tramvayın üst kısmında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcular tramvaydan tahliye edilirken bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Yağışlar nedeniyle şehrimizin tramvay hattı ile Gaziray hattında iki noktada yaşanan yıldırım düşmesi sonucunda bir tramvayımız kullanım dışı kalmış, Göllüce-Taşlıca hattında da kısa süreli bir aksama olmuştur. An itibarıyla Gaziray hattı tamamen açıktır. Karataş-Gar arasında hizmet veren tramvay ise Gazi Muhtar'a kadar yapılabilmekte, o noktadan Gar durağına ise otobüslerle aktarma yapılmaktadır."

Kaynak: AA

Gaziantep, İtfaiye, Karataş, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te tramvayda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
16:53 Kuzey Irak’a hava harekatı 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı Beştepe’de başladı Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
14:47 İsrail’den Refah’a hava saldırısı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
16:53 TFF, Hatayspor’a haciz gönderdi TFF, Hatayspor'a haciz gönderdi
16:38 Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek
15:51 Genç kız, tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı Hayati tehlikesi sürüyor Genç kız, tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı! Hayati tehlikesi sürüyor
15:16 İstanbul’da makas atarak ilerleyen bir sürücü iki aracın arasına saplandı İstanbul'da makas atarak ilerleyen bir sürücü iki aracın arasına saplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 18:17:29. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te tramvayda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement