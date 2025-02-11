Gaziantep'te Tüfekle Vurulan Adamın Cinayetinde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te Tüfekle Vurulan Adamın Cinayetinde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep\'te Tüfekle Vurulan Adamın Cinayetinde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te yürüyen Cengiz Akkurt, tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikiz plaka kullandıkları tespit edildi.

11.02.2025 17:42  Güncelleme: 17:43
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GAZİANTEP'te, sokakta yürürken tüfekle vurulan Cengiz Akkurt'un (53) ölümüne ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan cinayetin ardından yapılan araştırmada, otomobilde ikiz plaka kullanan ve bir tamircide plaka değişimi yaptığı tespit edilen şüpheliler, yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, 8 Şubat günü gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçisi 5 çocuk babası Cengiz Akkurt, işe gitmek için sokakta yürürken peşinden gelen kişinin tüfekle ateş açmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası incelemesinde Akkurt'un ölümüne ilişkin 2 şüpheliye ulaştı. Ekipler, otomobil ile gelen 2 şüphelinin Akkurt'u öldürdükten sonra otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobilin peşine düşen ekipler, şüphelilerin yakalanmamak için ikiz plaka kullandıklarını saptadı. Bir tamircide plakaları ve jant kapaklarını değiştirdikleri anlara ilişkin görüntülere de ulaşan polis, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi suç aleti tüfek ile birlikte gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Tüfekle Vurulan Adamın Cinayetinde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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