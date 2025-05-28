Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan tırda 10 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları tırda, 10 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.