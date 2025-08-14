GAZİANTEP'te polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda yatağın altındaki valizde 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?