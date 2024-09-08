Nurdağı'nda Uyuşturucu Operasyonu

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "şok huzur güven uygulamasında" çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nurdağı'nda 18 timle asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, 125 gram kubar esrar, 35 gram sentetik uyuşturucu, 77 uyuşturucu hap, 1uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 50 mermi ele geçirildi.

Uygulamada 45 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 17 bin 665 lira da idari para cezası uygulandı.