Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 370 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 7 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
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