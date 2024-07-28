Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 370 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 7 bin lira ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

28.07.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 370 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 7 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Operasyon, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
12:51 Beşiktaş’tan radikal karar Ante Rebic’in sözleşmesi askıya alınacak Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
11:13 Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 14:20:47. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement